ERIOLUKORD SUHTLUSKORRAS: „Nägin oma lapsi viimati möödunud aasta märtsis. Nad on minust võõrdunud...“ 

Lapsele Vanemad MTÜ juhatuse liikme Erkki Laaneoksa sõnul on lapse huvides, kui tema kasvatamisel osalevad võrdväärselt mõlemad vanemad, seda ka keerulisemates oludes, mida pandeemia aeg kahtlemata on. „Haigestumisel on loomulik, et sel ajal toetutakse teisele vanemale ega üritata leida ettekäändeid laste jagatud hooleaja kärpimiseks või suisa lõpetamiseks,“ leiab Laaneoks.