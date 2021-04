„SUHTEMINUTID“ | Orgasmide kuninganna Karolin Tsarski annab nõu, kuidas nautida suhet iseendaga 

"Ka partnerita saab elada seksuaalelu," julgustab orgasmide kuninganna Karolin Tsarski.

Karolin selgitab – see, et sul partnerit ei ole, ei tähenda, et sul ei võiks seksuaalelu olla või et sa peaks paaniliselt üheöösuhet otsima. “Sa võid ju ka ise ennast rahuldada, ennast nautida, see ei pea olema alati ka otsene masturbatsioon, vaid õhtul teha endale pikk ja pehme massaaž, kus puudutad oma keha, äratad ennast ja tunned ennast iseenda kehas hästi,” räägib ta.

