Süüdimõistetud mõrvar soovib, et ta hukataks pähe tulistamise teel 

Floydi juristid möönavad küll, et Floyd ei taha tegelikult üldse surra, kuid vaidlevad, et küsimus pole venitamistaktikas. Esialgse plaani kohaselt peaks mees hukatama selle aasta juunis.

Kunagi ammu olid laskekomandod Nevadas kasutusel, ent praegu lubab osariigi seadus ainult mürgisüsti. Kui väga hoolega otsida, leiab aga võimaluse seadusest mööda minna ning see annab kinnipeetava kaitsjatele võimaluse pakkuda omalt poolt välja alternatiivne hukkamismeetod.

Mürgisüstide manustamine on USAs järjest keerulisem mitte ainult kohtuvaidluste pärast, vaid ka seetõttu, et nende materjale valmistavad ravimifirmad ei soovi, et nende toodangut vastuolulises praktikas kasutataks. Maine küsimus.

Praegu 45aastane Floyd tappis 1999. aastal noore mehena ühes Las Vegase supermarketis neli inimest. Viies ohver pääses imekombel eluga. Haavatud mees arvas, et tulistaja on juba läinud ja üritas püsti tõusta, kuid ei jaksanud ning vajus pikali täpselt sekund enne seda kui Floyd letinurga tagant uuesti välja ilmus - kontrollima, et kõik tema sihtmärgid on surnud. Poolteist tundi enne tapatööd vägistas Floyd noore naise.

Valge rätt ja paukpadrunid

Mitte kõik laskekomando nõudjad ei tee seda surmaotsuse täideviimise venitamiseks. Lapsetapja John Albert Taylor hukkus selle meetodi läbi 1996. aastal. Tema nõudis seda selleks, et alandada Utah' osariiki ning mitte surra mürgisüsti saades „laperdades nagu veest välja võetud kala“. Taylor selgitas oma seisukohta, et surmi kuuli läbi on Utah' seaduste järgi juriidiliselt võttes mõrv. Tal oli õigus: tema surmatunnistusele saigi surma põhjuseks kirjutada „tapmine“.