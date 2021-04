Maailm Suessi laevakriis süvendas aiapäkapikkude defitsiiti Toimetas Greete Kõrvits , täna 18:47 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Briti väljaanded kirjutavad, et Suurbritannias on tekkinud aiapäkkapikkude ning muude aiatarvete ja -dekoratsioonide puudus. Osaliselt on süüdi hiljutine megaummik Suessi kanalis, mille põhjustas kanalisse risti kinni jäänud tohutu konteinerlaev.