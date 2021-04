Juhtkiri | Lääne selge signaal Venemaale 

Sestap ei maksagi täht-tähelt võtta president Ilvese soovitust lõpetada Vene kodanike reisid ELis ja külmutada viisad. Ilvese öeldu on hoiatuseks sinisilmsele läänele, et tuleb roosad prillid eest ära võtta ning enda huvisid ja väärtusi peab olema valmis kaitsma. Lauskeelu asemel on võimalik viisarežiimi ka peenhäälestada. Seniste pooleaastaste ja pikemate kordusviisade asemel ühekordsed või põhjalikum taotluste kontroll, välistamaks soovimatuid reise, mis on viinud küll inimeste mürgitamiseni Suurbritannias, küll laskemoonalao plahvatuseni NATO liikmesriigis Tšehhis.