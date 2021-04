„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | TA ON TAGASI! Krista Lensin: tänaseks olen endale andestanud ja teistelegi andeks andnud 

Kaks aastat haavade lakkumist on seljataga. Krista võttis mõni kuu tagasi rõõmuga vastu Kanal2 telemagasini "Õhtu!" toimetamise ja teeb ka ETV + kanalil kakskeelset saadet "Kes keda?". "On suurepärane tunne olla jälle tagasi," kinnitab särtsakas naine.

"Kõmumaailm ja üritselt üritusele kihutamise etapp on end minu jaoks ammendanud," kinnitab Lensin. "Teen suurima rõõmuga saadet "Õhtu!", mis on üdini positiivne ja kus tehakse kõike inimlikult, intelligentselt ja heatahtlikult. Loomulikult puudutatakse ka teravaid teemasid, kuid kellegile ei tehta haiget, ega rikuta tuju. "Kroonika" aegadega ei anna võrreldagi."

Krista Lensinist sai "Kroonika" peatoimetaja 12 aastat tagasi - "Kroonika seksikate pidu" Foto: Teet Malsroos

"Pea kümnest aastast "Kroonikas" piisas, oleks tulnud sealt juba varem lahkuda," tunnistab naine. "See töö hakkas lõpuks mulle vastu. Tuleb teha seda mis müüb, aga tihti ei pruugi see minna kokku sinu väärtushinnangutega. Eesti on liiga väike ja kui teed kellegile haiget saab lõpuks ka sinu enda hing haiget. Olin lõpuks totaalselt läbipõlenud. Tänaseks olen endale andestanud ja teistelegi andeks andnud."