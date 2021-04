„JÄRGMINE PEATUS“ | Kristi reisib koos kolme lapsega: mul ei oleks südant neid puhkuse ajaks lihtsalt Eestisse jätta! 

Saatekülaline tunnistab, et lastega välismaale suundudes tuleb arvestada mitmete erinevate nüanssidega ning tihti läheb reisi kogumaksumus ka suuremaks. Samas on see asja väärt.

Kristi nendib, et 13-aastane tütar peab reisimise tõttu ka aeg-ajalt koolist puuduma – samas ei raatsi naine lapsi koju jätta. Nii tuleb tütrel iga kord koguda õpetajatelt allkirju, et nad lubavad õpilasel puududa.

Samas usub Kristi, et reisimine õpetab lastele palju. Näiteks mõistab laps, et see, mida ta koolis või lasteaias õpib, on kusagil maailmas ka olemas. Niiviisi avaneb silmaring.