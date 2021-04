HEA NIPP: kuidas saada pikad ripsmed ilma pikendusi panemata? 

Küllap oled sinagi kuulnud ripsmeseerumitest ja ripsmepalsamitest. Mõlemat tüüpi tooted lubavad ripsmeid kosutada ja need kiiremini kasvama panna. Päris mitmed ka töötavad, kuid ainult juhul, kui tooteid õigesti kasutad ning toetad oma ripsmete head tervist ka muude tegevustega. Järgi välja toodud soovitusi ja pole ühtegi põhjust, miks sinugi ripsmed ei peaks naturaalsel teel pikemaks ja lopsakamaks kasvama.

Vali kvaliteetne ripsmetušš

See on oluline nii ripsmetušši valides kui ka puhastusrutiine planeerides. Ripsmete seisukohast on üks karmimaid valikuid veekindel ripsmetušš. Tead ju ise, kui jäigaks see ripsmed jätab. Jäik karv on aga altim murduma. Samuti on veekindlat tušši raskem eemaldada, sest see kipub ripsmekarva külge kittima. Nii võib juhtuda, et hõõrud puhastamise käigus silmi liiga tugevalt ning tõmbad lahti ka täiesti elujõulised ripsmekarvad.

Kas mitteveekindel tušš on alati kindel valik? Ei pruugi olla, kui jätad näiteks ripsmetuši ööseks eemaldamata – siis pole vahet, kas see on veekindel või mitte. Ripsmetuši eemaldamata jätmine põhjustab silmalauääre põletikku ehk blefariiti, millega võib kaasneda ka ripsmekarvade väljalangemine.

Tee kõik, mis sinu võimuses, et ripsmeid hellalt kohelda, sest ainult nii annad neile võimaluse täispikkusse kasvada.

Loobu koolutamisest ja kunstripsmetest

Ripsmete koolutamine on üks lihtsamaid viise tekitada mulje ripsmetest, mis näivad pikemad kui nad tegelikult on. Kui sa tead, et su ripsmed on haprad, siis parem ära neid kooluta. Vähemalt mõnda aega. Ripsmeid võid koolutada alles siis, kui oled juba mõnda aega ripsmeseerumit kasutanud ning taganud oma ripsmekarvade elastsuse.