Veeda kodus mõnusalt aega: 10 soovitust veebikanalist Jupiter.err.ee 

Sünnipäeva puhul toob Jupiter.err.ee tagasi mitu vaatajalemmikut. Just nüüd on võimalik taas vaadata režissöör Christopher Nolani filmiklassikasse jäädvustanud mängufilmi „Memento”. Guy Pearce mängib meest nimega Leonard, kes otsib kättemaksu oma naise mõrva eest. Keeruliseks teeb selle asjaolu, et tal on lühimälu amneesia ning võimatu saada juurde uusi mälestusi. Keda usaldada? Kuidas leida oma naise mõrvar? Kuni viimaste hetkedeni on võimatu ennustada, millise lõppmängu lugu saab.

Veebikanali avarustes leidub suur hulk filme ja sarju, mis toetavad kodus õppijaid ja õpetajaid. Et need mugavalt üles leida on hariv ja silmaringi avardav materjal nüüd ühele lehele kokku pandud. „Õpi kodus” rubriigis jagub vaatamist ajaloo, looduse, kunsti ja teaduse kohta ning kõik soovitused on jagatud alateemadeks. Rubriigist leiab dokumentaalfilme ja -sarju, teadussaateid ja ERR-i omatoodangut.

Kes ei teaks menusarja „EnsV”! Kui ETV näitab iga esmaspäev teleekraanil uusi osasid, siis Jupiter.err.ee pakub võimalust minna mitu aastat ja hooaega ajas tagasi. Veebikanalis on üleval kõik sarja osad ja kes soovib, võib teha tõelise komöödiamaratoni ja alustadagi sarja vaatamist kõige esimesest osast alates.