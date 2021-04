Maailm OLUKORD ON TÕSINE! Venemaa peamine eesmärk on ilmselt kogu Ukraina allutamine Aare Kartau , täna 17:01 Jaga: M

Sõda käib Ukraina idaaladel juba 2014. aastast saati. Fotol Donetski rahvavabariigi venemeelsed separatistid. Foto: EPA/Scanpix

Ukraina piiril lahvatanud pinged ei taha kuidagi taanduda. Vene vägede kogunemine ja Moskva toetatud separatistide üha intensiivsem tegutsemine on põhjustanud taas hirmu, et Ukrainas puhkeb laiaulatuslik verevalamine. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu rääkis Õhtulehele, et Venemaa siht on luua Kiievis poliitiline segadus, mis võimaldaks suurriigil astuda lähemale nende peamisele eesmärgile – kogu Ukraina allutamisele.