Keskerakonna topeltstandardid: Ratas lubab Repsil vaikida, küll aga nõudis meediaga suhtlemist Stalnuhhinilt  

Eelmisel nädal kirjutas ERRi uudisteportaal, et Mailis Reps keeldub juba ligemale kaks kuud meediaga suhtlemisest. Artiklis tuuakse välja, et Repsi on püütud tabada nii telefonitsi kui ka läbi Keskerakonna pressiesindaja, kuid tulutult. Küsimustele, mis on puudutanud nii Repsi enda kui ka Keskerakonna poliitilisi plaane, on jäänud vastuseta. „Praegu ei ole veel õige aeg, see on Mailis Repsi isiklik otsus,“ põhjendas Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik ERRile Repsi tegutsemist.