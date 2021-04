Igor Gräzin | Sport: nõiajaht Eestis, 21. sajandil 

Rangelt võttes pole doping Eestis keelatudki ja selle järel luuramine seisab õigluse piiri peal. Kui nüüd jääda selle juurde, et dopingut tuleb taga ajada, siis oleks see hetkel võimalik ka nii, et sportlane läheb olümpiale teadmises, et seal võidakse tema suhtes dopingutesti rakendada, ja seda tema vabal nõusolekul, aga kodus ja treeningul on tal sama puutumatus nagu kellel tahes teisel Eesti riigi vabal kodanikul.

Tänases seisus välistab dopingukontroll ausa ja puhta spordi põhimõtte: võistluselt eemaldatakse valikuliselt. Võistlema ja võitma jäetakse need, keda ei kontrollita või kelle dopinguainet kontrollijad ei tunne. Ühesõnaga on dopinguküttide käitumise moraalne standard küsitav. Kergejõustiku MM-il küsiti sportlaste käest anonüümses ankeedis, kas nad on dopingut kasutanud. 44% vastas jaatavalt, aga dopinguproovidega saadi tarvitamine kätte vaid 0,5%-l. Seega siis oli sisuliselt tegemist suvalise valikuga, mida motiveeris mistahes asi – soov aidata omamehi, eemaldada vaenlasi… muide, miks mitte ka korruptsioon.

Toome näitena ühe nn dopinguviisi – nn veredopingu, mille tegemise sisuks on sportlasele omaenese vere tagasisüstimise. Kuidas see asi peaks keelatud olema? Huvitav, miks siis ei jälitata seda, kui ma omaenese valehambad öökapilt tagasi suhu panen? Veredopingu puhul on aeg kohtu alla saata nn dopingukütid ja mitte sportlased. Dopinguküttide poolt sooritatav tegu on üsnagi kriminaalsuse piirimail.

Kui räägitakse, et tänapäeval võidavad keemialaboratooriumid, siis on see õige: võidavad need, kelle väljatöötatud aine või manustamise skeem pole dopinguküttidele teada. Kusjuures need viimased ei ütle, et nüüd on ühe või teise sportlase kaasus lõpuni uuritud ja suletud. Sportlase elu keeratakse nahka sellega, et tal tuleb elada aastaid teadmisega, et tema sportlik tagajärg ja medal võidakse ära võtta veel paljude aastate jooksul. Mis on seda koledam, et nood 15 aastast tõusmist spordi tippu ongi olnud sportlase kogu elu. Mis seal rääkidagi – meie riigi sportlastel on antidopingu asutustega olnud pahandusi enam kui küllalt ja, tundub, et see on teema, mille koha pealt me peaksime olema üsnagi kuss. Või vastupidi?

Olles ise 15 aastat tagasi tegelenud ühe oletatava dopinguloo uurimisega hakkasin mõtlema juba siis, et kas doping ei peaks olema lubatud? Ja sel juhul me saaksime tõepoolest rääkida ausast ja puhtast spordist, ilma igasuguste nihverdamisteta ja sportlase täieliku teadmisega, mida üks või teine dopinguaine teeb või millised on selle kõrvalnähud. Nagu tolle lehekese peal, mille me saame apteegist retseptiga ravimit ostes.