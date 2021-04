FOTOD | Prahipõletuslõkkest süttis kulu ja elumaja 

Esmaspäeval kell 12.32 teatati häirekeskusele, et Otepää vallas Restu külas põleb kulu ning süttinud on elumaja.

Selgus, et tuleohutusnõudeid eiravalt tehtud lõkkes prahipõletamisest süttis alguses kulu, millest omakorda maja. Lõket oli teinud majaomanikust mees, kes põlengut üksi kustutada üritas.

Lõuna-Eesti komandode päästjad ja operatiivkorrapidajad patrullivad päikseliste ning tuuliste ilmadega jätkuvalt, et veenduda tuleohutusnõuete täitmises lõkete põletamisel. Päästjad annavad nõu, kuidas ohutumalt lõket teha, kuid tõsisemate rikkujatega tegelevad edasi inspektorid. Kulu põletamine on aastaringselt keelatud ja ohtlik tegevus ning lõkkepõletaja peab tagama, et tuli ümbrusele ei leviks.