PUSSITAMINE HAAPSALUS: kaks haavatut, üks surnu, kahtlustatav on kinni peetud 

Täna varahommikul kella 4.30 ajal sai häirekeskus teate, et Haapsalus Tamme tänava korteris on kolm viga saanud inimest.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt ütles, et sündmusele reageerinud politseipatrull leidis korterist kolm noahaavadega inimest, kaks meest ja ühe naise. „Paraku üks neist, 45aastane mees, oli saanud surmavaid vigastusi. 53aastane naine ja 51aastane mees viidi üliraskes seisundis haiglasse,“ sõnas operatiivjuht.

Küti sõnul on kõik juhtunu üksikasjad selgitamisel, kuid praeguseks on teada, et kõik neli inimest olid omavahel tuttavad ning veetsid korteris ühiselt alkoholi tarbides aega. „Mis täpselt juhtus ja nii traagiliste tagajärgedeni viis, tuleb välja selgitada uurimise käigus,“ lisas Kütt.