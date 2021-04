Elva vallas kadus koduõuelt viieaastane laps, kes leiti kilomeetri kauguselt 

Koduaia kõrval olev mets ja kõrvalised veesilmad panid muretsema nii vanemad kui politseinikud, kes last koduümbrusest otsisid, edastas Lõuna prefektuur. Teiste seas kaasati otsingutele ka teenistuskoer.

Veidi vähem kui tunni möödudes sai politsei aga juba järgmise teate, et üks külaelanik märkas oma maja juures ekslevat last. Selgus, et põnn oli jõudnud kodust umbes kilomeetri kaugusele vantsida.