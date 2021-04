RASKE AEG FESTIVALIKORRALDAJATE JAOKS: publik võõristab virtuaalset kontserdipiletit  

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro ütleb, et eelmisel aastal küll katsetati veebikontsertidega, kuid nii publiku kui ka esinejate tagasiside andis mõista, et elavat esitust, vahetut suhtlust ja sellest sündivat siin-ja-praegu-emotsiooni ei asenda paraku ükski digiplatvorm. Seetõttu on ära jäänud hulganisti üritusi.