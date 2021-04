Juhtkiri | Riigieksam riigile endale 

Vahepeal valitsenud segadust eksamikorraldusega võib seletada erakorraliste oludega, kuid samas ei saa see olla õigustus. Võib küll mõista haridusministeeriumi ametnike soovi kohustuslike eksamitega välja uurida, kui palju on kahe pandeemia-aastaga õppurite teadmiste tase tegelikult langenud, ehkki juba eos oli selge, et selline mõõduvõtt saab toimuda üksnes noorte stressi ja vaimse tervise hinnaga. Taseme kontrolli saab teha ka hiljem ja vähem valutult.

Nüüd on riigieksamid küll vabatahtlikud, kuid see seab lõpetajad dilemma ette. Kindlasti on nii mõnelgi kiusatus lõpetada keeruline õppeaasta kurnavaid eksameid tegemata. Kuid nii nagu haridusministeerium prognoosib, et kahe koroona-aasta lünkade likvideerimine õpilaste teadmistes võib võtta mitu head aastat, peab ka tänane lõpetaja vaatama tulevikku. Riigieksamite tulemusi arvestatakse kõrgkoolidesse õppima minekul ‒ kui edasiõppimise soovi pole sel aastal, võib see tekkida mõne aasta pärast. Sestap on kõige mõistlikum eksamid ära teha just nüüd, mil noor inimene on vahetult kooli lõpetades targem kui edaspidi kogu oma elu jooksul. Kunagi hiljem eksameid tehes nõuab ununenu meeldetuletamine juba hoopis suuremat vaeva.