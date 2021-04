Seisukoht | Milleks neid rahutusi vaja on? 

Veel mõnda aega tagasi poleks ma osanud arvata, et koroonapiirangute vastu protesteerimisega minnakse niivõrd kaugele, et hakatakse korraldama üritusi nagu näiteks „Sõidame Eestimaa vabaks!“

Kas tõesti, rohkem kui aasta pärast pandeemia algust leidub veel inimesi, kes kahtlevad viiruse tõsiduses või isegi eksistentsis? Või leiavad, et see on lihtsalt iga-aastane gripp? Koroona tagajärjel on ülemaailmselt surnud enam kui kolm miljonit inimest ning kuigi nüüdseks on välja töötatud vaktsiin, ei näi haigustekitaja levik veel taanduvat.

Seega ei saa ma aru, milleks neid meeleavaldusi vaja on, kui probleemi tõsidus on niivõrd ilmne. Mida nendega üldse saavutada püütakse? Igasuguste rahvamasside kogunemiste ja reeglite rikkumisega muutub ju olukord kõigile halvemaks. Esiteks suureneb viiruse levimise tõenäosus, meeleavaldaja on ohtlik nii iseendale kui ka kõigile teistele, kuigi hämmastaval kombel ta ise vist ohtu ei taju. Teiseks, kui selline olukord püsib, tuleb nende piirangutega ju veelgi kauem elada. Seda, ma usun, ei taha mitte keegi.