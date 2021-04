Eesti uudised Viirusevaba eksam: eesti keele riigieksami teemade seas olid valeuudised, kuid mitte koroona Asso Ladva , täna 16:45 Jaga: M

TEHTUD KUUE TUNNIGA: Eesti keele riigieksami tegemiseks on noortel aega täpselt kuus tundi. Pildil teevad eksamit Luunja keskkooli abituriendid. Foto: Aldo Luud

„Õpilased arvasid, et sel aastal on eksamil koroonateemad. Mina ütlesin neile, et ärge olge nii kindlad. Ja olegi ühtegi koroonateemat! Küll võib-olla tõukus sellest inimsuhete teema. Ma arvan, et tänavu on head teemad,“ ütleb tänavuse eesti keele riigieksami teemade kohta Luunja keskkooli õpetaja Hannamari Soidla.