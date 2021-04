TÖÖ PARLAMENDIS: NETSi eelnõule tehti pisiremonti 

Siret Kotka. Foto: Erki Pärnaku

Kui varem plaaniti füüsilist isikut karistatakse seaduses toodud nõuete rikkumisel rahatrahviga kuni 800 eurot ehk 200 trahviühiku, siis nüüd on selleks kuni 100 trahviühikut ehk 400 eurot. Samas langetati rohkem kui poole võrra juriidilise isiku rahatrahvi. Kui algselt võis see olla kuni 32 000 eurot, siis muudatuse järgi on see kuni 13 000 eurot.