MAITSEV KATSE | Milline grill-liha mekib kõige paremini? 

Foto: Martin Ahven

Nimi lubab ampsukaid, aga päris ühe ampsuga seda vorstikest küll ära ei söö... Üldiselt on need aga mõnusalt suupärased ning kadusid meie söögilaualt kiirelt.

Grillvorstikeste plussiks on see, et nad valmivad ülimalt kiirelt. Seega on need ideaalsed, et võtta kaasa näiteks matkale ning siis ühekordsel grillil kähku valmis sussutada. Maitsevad hästi ka siis, kui ammustad lihtsalt leiba kõrvale. Parim muidugi kartulite, makaronide või salatiga.