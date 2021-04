FOTOD | Esimene ja vabatahtlik: eesti keele riigieksamil pole ühtegi koroonateemat 

ID-kaart näpu vahel astuvad kõik noored väljastpoolt kooli saabunud sõltumatu vaatleja juurest läbi. Enne eksamiruumi lubamist võrdleb vaatleja dokumendil olevat nime eksamitegijate nimekirja ning veendub, kas pildil olija ja maski taha peitunu silmavaade on sarnane.

„Tõenäoliselt räägite te kunagi oma lastelastele lugusid sellest, kuidas teie teekond eksamini möödus erakordsel ajal,“ ütleb minister Liina Kersna raadiotervituses. „See aeg oli nõudlik. Olude sunnil õppisite palju distantsilt – ning seetõttu pidite rohkem pingutama iseseisvalt. Olete võtnud oma õppimise eest rohkem vastutust, võidelnud käegalöömise meeleoludega ning jõudnud täna siia. See ei ole olnud lihtne. Mõistan ja tänan teid, et olete andnud sel keerulisel ajal endast parima.“

„Õpilased arvasid, et sel aastal on eksamil koroonateemad,“ ütleb Luunja keskkooli eesti keele õpetaja Hannamari Soidla. „Mina ütlesin neile, et ärge olge nii kindlad. Ja olegi ühtegi koroonateemat. Küll võib-olla tõukus sellest mõni inimsuhete teema.“