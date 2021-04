Pensionifondide tasude müüdid ja reaalsus  

Valitsemistasu kõrval tasub vaadata ka fondi jooksvaid kulusid. Hea ülevaate neist saab Pensionikeskuse lehelt.

Tegelikult on pensionifondide valitsemistasusid pidevalt langetatud juba aastaid. Suurim murrang tasudes toimus 2016. aastal, kui pensioniturul hakati rääkima passiivselt juhitud pensionifondide võimalusest. Juba tegutseva fondivalitsejana reageeris LHV Tuleva algatatud arutelule kiiresti ja tõi Eesti esimesed indeksifondid turule sama aasta novembris.

Kõige suurem tasude langus jäi 2019. aasta septembrisse. Siis jõustusid investeerimisfondide seaduse muudatused, millega anti pensionifondidele investeerimiseks vabamad käed ja langetati ka valitsemistasude määrasid.

Kõige rohkem vähendas 2019. aasta sügisel tasusid LHV: kuni 40%. Kui seni oli LHV pensionifondide Eesti, XL, ja L valitsemistasu määr olnud 1,2% aastas, siis nüüd langetati see 0,72%-le. Tänaseks päevaks on needki numbrid jätkanud langust ja jõudnud alla 0,6%.

Kolmas, regulaarne tasude langus, liigub käsikäes fondide mahu kasvuga. See tugineb loogikale, et suurem maht võimaldab hallata fonde soodsamalt ja leiab aset iga aasta veebruaris

Konkurents on pensioniturul kõva ja madalamad tasud on müügiargument, ent sellel lool on ka teine pool: madalamad tasud ei tähenda automaatselt suuremat tootlust.

Seega on väiksemad valitsemiskulud küll hea eeldus rohkem raha koguda, kuid fondide edukuse tabeli alus on tootlus ja paremad investeerimisotsused. Seejuures tasub arvestada, et see tootluse näitaja, mida koguja näeb oma pensionikontol või Pensionikeskuse statistika lehel, on alati nii-öelda puhas, st sellest on kõik tasud juba maha arvestatud.