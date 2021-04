Haridusminister abiturientidele: „Tänan teid, et olete andnud sel keerulisel ajal endast parima.“ 

Täna on eriline päev – teie 12 aasta pikkune koolitee hakkab lõppema. Ees ootavad veel viimased pingutused, näitamaks eelkõige iseendale, mida te sel teekonnal olete teada saanud nii enda kui meid ümbritseva maailma ja tema seaduspärasuste kohta.

Teie selja taha jääv teekond on kulgenud läbi orgude ja üle mägede. Õppimine nõuab alati pingutust, kuid saab alati ka tasutud. Mäkke jõudes avanev pilt on avaram ja selgem. Selles ongi õppimise eesmärk – näha suuremat pilti, rohketes detailides ja rikkamates seostes.

Tõenäoliselt räägite te kunagi oma lastelastele lugusid sellest, kuidas teie teekond eksamini möödus erakordsel ajal. See aeg oli nõudlik. Olude sunnil õppisite palju distantsilt – ning seetõttu pidite rohkem pingutama iseseisvalt. Olete võtnud oma õppimise eest rohkem vastutust, võidelnud käegalöömise meeleoludega ning jõudnud täna siia. See ei ole olnud lihtne. Mõistan ja tänan teid, et olete andnud sel keerulisel ajal endast parima.