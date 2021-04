VIDEO | Kuidas läheb Eestil vaktsineerimisega? Maris Jesse: peagi saavad kõik vaktsineerida!

Ministri sõnul on mais ja juunis oodata Eestisse miljon vaktsiinidoosi.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantlser Maris Jesse sõnutsi on vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid 288 000 ning selle nädalaga, eeldatavasti kolmapäeval, ületatakse 300 000 piiri.

Vanemad inimesed on perearstidele öelnud, et ärge minu peale seda vaktsiinidoosi kasutage, vaktsineerige nooremaid. Ent noori saab Jesse sõnul kõige paremini aidata, kui eakad vaktsineerivad.

Iga neljas Covid-19 viiruse tõttu haiglas viibija on üle 60aastane. Jesse soovitab eakatel, kellega perearsti ühendust pole võtnud, ise kontakteeruda. "Aeg, kui vaktsineerimine kõigile avaneb, tuleb peagi!" lisab Jesse.

Kiik rääkis ka, et homme otsustab valitsus piirangute leevendamise või jätkamise osas. Kiik andis mõista, et teatud avanemised 26. aprillil tulevad. Need võivad puudutada haridust ja välitegevusi. "Tulevad mahupiirangud ja distanstsi hoidmise nõue – järk-järguline piirangute leevendamine."

Eesti vaktsineerimisjuhiks saanud Marek Seer rääkis, et praegu kannavad vaktsineerimisel peamist raskust perearstid. Senise vaktsineerimise korraldusega on Seer kokku puutunud läbi Lõuna meditsiinistaabi ja Tartu Ülikooli kliinikumi. "Selle kogemuse pealt tulla ja aidata vaktsineerimist edasi viia, on tehtav," ütleb Seer.