TAEVASTEL TEEDEL | USA vanim kodanik Hester Ford suri 116aastasena 

Ford sündis 1904 Lõuna-Carolina osariigi Lancasteri linnas ning kasvas üles talutöödega: kündes põlde ja korjates puuvilla. Ford sai 12 last, 48 lapselast ning 108 lapselapselast.

Lahkunud vanadaami täpne vanus on ebaselge. Kui ühe rahvaloenduse järgi sündis Ford 15. augustil 1904, siis teise järgi sündis ta aasta hiljem ehk 1905. Sellele vaatamata otsustas Gerontoloogia uurimisrühm eelmise aastal, et Ford on USA kõige vanim elusolev inimene.