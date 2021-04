Eesti uudised President Ilves: paneme Venemaa kodanike visiidid pausile. Kaalul on Euroopa julgeolek. Ohtuleht.ee , täna 20:31 Jaga: M

President Toomas Hendrik Ilves. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

„Võib-olla tuleks „pausile panna“ iga, ja ma mõtlen iga, visiit Venemaalt. Kaalul on Euroopa julgeolek. Kuni Krimmi invasioonini nõudsid need inimesed arrogantselt viisavaba reisimist Euroopa Liidus. Lihtsalt külmutage viisad, välja arvatud perekondlike eriolukordade puhul. Kaalul on Euroopa julgeolek. Aitab,“ säutsus president Toomas Hendrik Ilves.