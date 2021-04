Eesti uudised SÜSTAL ON ARSTI KÄES: kuhu kaovad vanainimeste vaktsiinidoosid? Liina Hallik, Asso Ladva, Priit Pärnapuu , täna 20:59 Jaga: M

GALERII

EELISJÄRJEKORD: Miks on nii, et Eesti on üks edukamaid noorte inimeste vaktsineerijaid, eakamad aga ootavad lootust kaotades perearsti kutset? Foto: Stanislav Moškov

„Mingi jauramine käib selle vaktsineerimise ümber. Tegelikult on nii, et igaüks peab vaatama, kuidas saab,“ kirub vaktsineerimise korraldust Kadrina vallas elav proua, kes kuulub nii ea kui ka oma kroonilise haiguse tõttu esimeste vaktsineeritavate sekka, aga pole paraku ikka veel süsti saanud. Lõplikult ajas tal kopsu üle maksa see, et samal ajal kui ta oma enam kui 80aastast ema arsti juurde aitas, käisid vaktsineerimas päris noored inimesed.