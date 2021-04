Loomaaia sõprade seltsi juhatuse liige pääses raha omastamise kahtlusest 

Riigiprokuratuur ja keskkriminaalpolitsei leidsid, et Veronika Padari kaitsja, vandeadvokaat Stella Veberi taotlus kriminaalasja lõpetamiseks oli põhjendatud ja märtsi lõpus koostati Padari suhtes kriminaalasja lõpetamise määrus. Veberi sõnul lõpetati kriminaalmenetlus täies ulatuses.

„Nii Padari kui ka minu seisukoht on olnud alates kahtlustuse esitamisest see, et antud kahtlustus oli alusetu, kuna Padar polnud MTÜ raha omastanud,“ ütles Veber Õhtulehele.