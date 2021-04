Kriminaalasi lõpetati: loomaaia sõprade seltsi juhatuse liige pääses raha omastamise kahtlusest

„Nii Padari kui ka minu seisukoht on olnud alates kahtlustuse esitamisest see, et antud kahtlustus oli alusetu, kuna Padar polnud MTÜ raha omastanud,“ ütles Veber Õhtulehele.

„Ma olen olnud alati hingega suur loomaaia sõber, loomade sõber ja olin väga vapustatud sellest, et mind süüdistatakse raha omastamises, mis loomulikult ei vasta tõele,“ on Veronika Padar varasemalt Õhtulehele öelnud. „Mind on avalikult teotatud ja mulle on tekitatud tohutu mainekahju. Ma olen andnud oma 7-8 aastat Tallinna loomaaiale, ma olen oma hinge ja ihuga seisnud nende eest, kogunud neile raha, teinud kampaaniaid, Eesti rahva abiga on valminud jääkarude uus polaarium, nüüd pidi minema varsti tiigrioru ehitamiseks.“