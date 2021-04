Maailm Külm hävitas kolmandiku Prantsusmaa viinamarjasaagist Ohtuleht.ee , täna 19:48 Jaga: M

Foto: EPA/Scanpix

Kolmandik saagist on hävinud ja viinamarjaistandike omanike kahju on vähemalt kaks miljardit eurot, kirjutab The Guardian Prantsusmaa võimude teadaandele toetudes.