VAIKNE SUVI: Soomes jäävad ära suured muusikafestivalid 

Rokifestivalide Ilosaarirock, Tuska ja Provinssirock korraldajad teatasid reedel, et 2021. aastal nad fänne ei tervita. Päev varem teatasid rokifestivali Ruisrock esindajad, et üritus jääb samuti teist aastat järjest ära.

„Kontoris oleme juba harjunud mõttega, aga sellest kõigest on kahju,“ ütles Sami Rumpunen, kelle korraldada on Porvinssirocki. „Veel rohkem on kahju nendest inimestest, kes plaanisid festivalile tulla.“