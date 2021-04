Kõrgõzstani president raviks koroonat mürgitaimega 

Minister ütles, et koroonat kergemalt põdevad inimesed tervenevat päeva-kahega, raskematel haigetel kulub selleks kolm-neli päeva. Ministri sõnul on uut ravimeetodit kõigis haiglates katsetatud juba paar nädalat. Katsejänesed tegevat seda arstide järelevalve all vabatahtlikult.