ROOTSI PANGAD HÄDAS! Koroona tõttu napib spermat 

„Pandeemia tõttu ei tule paljud [mehed] haiglasse, sest meil on kehtestatud piirangud,“ rääkis Margareta Kitlinski, kes on Malmö Skane'i ülikooli haigla reproduktiivmeditsiini keskuse vanemkonsultant. Kitlinskil on ka oma viljastuskliinik, kus pandeemia ja spermadoonorluse nappusel on kahekordistunud viljastusraviaeg.