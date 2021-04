Eesti uudised Kino Ekraan uus omanik: „Tahame, et elu käiks seal edasi.“ Asso Ladva , täna 17:54 Jaga: M

MÜÜDUD!: Lõplikult alla andnud kino Ekraan leidis uue omaniku väga kiiresti. Foto: Aldo Luud

„Eelkõige pakub huvi asukoht, see on Tartu kesklinnas asuv kinnistu, me oleme kinnisvaraga tegelev firma,“ selgitab KEK Arendus OÜ juht Kristo Seli, miks nende ettevõte ostis alles neil päevil lõplikult uksed sulgenud kino Ekraani.