Hookuspookus Muugal: kanalisatsioonitööd kergitasid vee hinna mitmekordseks 

Pirnipuu puiestee on pealtnäha kaunis ja vaikne piirkond Muugal eramute ja ridaelamutega. Kuid idüllist on olukord kaugel. „Meil on siin hullem, kui Porto Franco keiss,“ ütleb Õhtulehele Natalja (40). Ta on üks 37 inimestest, kes pöördus avaliku kirjaga õiguskantsleri poole.