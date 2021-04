Lähiriikide koroonaülevaade: Soomes ööpäevaga 498 positiivset, Lätis 337 ja Leedus 498 

Lätis tehti ööpäevaga 4801 koroonatesti, millest seitse protsenti ehk 337 ostusid positiivseks. Viiruse tõttu suri viimase ööpäevaga viis inimest. Lätis on 111 334 koroonadiagnoosi saanud inimest. Viimase nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 378,9.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 498 positiivset haigusjuhtumit. Viimase kahe nädalaga on haigusjuhtusid registreeritud 4800, mida on lausa 3200 võrra vähem, kui sellele eelnenud kahe nädala jooksul. Alates pandeemia algusest on Soomes leidnud kinnitust ligi 84 131 inimese nakatumine koroonaviirusse.