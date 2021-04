MITTE NÕRGANÄRVILISTELE! USA tooteohutuse komisjon: see jooksulint on üliohtlik ja video tõestab seda!  

"Soovitame tarbijatel, kellel on kodus lapsed, selle toote kasutamine otsekohe lõpetada," teatas komisjon ning avaldas video judinaidtekitavast juhtumist. "See video näitab, millist ohtu kujutab Tread+ lastele".

CPSC rõhutab, et treeningvahend on ohtlik ka täiskasvanu juuresolekul: vähemalt üks laps sai tõsiselt vigastada ajal, kui tema vanem lindil jooksmas oli. Nii soovitataksegi antud mudelist täielikult loobuda.

Jooksulindi tootja Peloton ütleb aga, et CPSC raport on ebatäpne ja eksitav. "Tread+ on kodus kasutamiseks täiesti ohutu ning sellega on kaasas ohtusjuhend ja hoiatused. Nii nagu kõik motoriseeritud treeningvahendid, võib Tread+ ohtu kujutada siis, kui hoiatusi ja ohutusjuhiseid eiratakse. Tread+ ei ole mõeldud kasutamiseks alla 16aastastele lastele. Lapsed, lemmikloomad ja esemed tuleb sellest igal ajal eemal hoida," seletas ettevõte.