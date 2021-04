TV3 VIDEO | Suure Munamäe vaatetorni remont toppab suure tüli tõttu 

"Probleemid tekkisid töövõtjal tellija poolt valitud ehitusjärelvalvega, kellega läksid suusad nii risti, et me nägime, et need nõuded kogunevad lõpuks ja need summad, mis alltöövõtjal lõpuks saamata jäävad, oleks lõpus olnud oluliselt suuremad," rääkis ehitajat esindav jurist Toomas Kiisk "Seitsmestele uudistele". "Me otsustasime, et me ei tee seda."

Kavas olid projektorid tornile valgus- ja heliefektide näitamiseks, mänguväljak, kohviku ja saali uuendamine ning jalamile monumendi püstitamine.

"Praegu on pooleli mänguväljaku, eesmise platsi, jalgrattaparkla ja projektormasti juures oleva kõnnitee ehitus. Täielikult pole valmis ühtegi tööd," nentis Rõuge valla majandusosakonna juhataja Jane Liiv.

Ehitajate asemel teevad tööd eksperdid ja advokaadid, et umbsõlm lahendada, sest järelvalvaja vahetusega vald nõus ei olnud.

"Kuna see ei ole lepingus ette nähtud protseduur, siis me sellega muidugi nõus olla ei saanud. Nii me ka vastasime. Nähes, et reaalselt on ehitustööd seiskunud, vaatasime lähenevat tähtaega ja jaanuari lõpus andsime ehitajale teada, et meie omalt poolt ütleme selle lepingu üles, sest on ebareaalne see tähtajaks valmis ehitada," kommenteeris Rõuge vallavalitsuse liige Rein Loik.

Senise töö ja materjalide eest nõuab ehitaja raha, sest on omakorda võlgu allhankijatele. Summa suuruse üle käib teine vaidlus. Ehitamiseks valmistatakse ette uut riigihanget.