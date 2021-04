Filipiinidel konfiskeeriti 25 miljoni dollari väärtuses hiidkarpe 

Palawani nõukogu pressiesindaja Jovic Fabello ütles, et arestitud kestade hulka kuulub ka maailma suurim karp Tridacna. "Hiidkarpide eemaldamine nende looduslikust elupaigast on üks põlvkondadevahelise kuritegevuse vorme," ütles Fabello. "See mõjutab jäädavalt mereökosüsteemi ja tulevased põlved jäävad ilma sellest saadavast kasust," sõnas ta. Seoses ebaseadusliku korjega on vahistatud neli katlusalust.