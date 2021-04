Kaimar Karu: populism, totalitarismi-ihalus ja kübeke pläralära-anarhiat on foon, mida riigis praegu luuakse 

Mulle tundus, et rõhudes enda kaitsmisele, põrkume me endast mitte hoolimise ja hulljulgusega – "mis see viirus mulle ikka teeb" ning "mul on tugev immunsüsteem". Kui enda või oma pere pärast ei karda, siis ongi erinevad meetmed – maskid, vahemaad, aga ka piirangud – näiliselt ebavajalikud.

Kui aga põhisõnum ja põhirõhk on teiste inimeste kaitsmise vajadusel, sest me ei tea kunagi ette seda, kui raskelt võib haigus nende puhul kulgeda, siis me ühiskonnana mõistame käitumise ajutise muutmise vajalikkust ning saame viiruse leviku kontrolli alla. Tänasel päeval pole ma oma tookordses tundmuses, et teiste kaitsmise vajadus on lihtsamini mõistetav ja järgitav, enam nii kindel.

Huvitav aeg nõuab huvitavaid inimesi. Antropoloogiliselt rääkides. Meie väiksese rahva ridadesse on ilmunud pläraläraleenu, kes sotsiaalmeedias mitu korda päevas "Ma olen kuulnud, et ..." ja "Mulle räägiti, et ..." kuulujutte, konjakijoomise lõpetamise tüüpi küsimustena vormistatud süüdistusi ning pseudojuriidilist pseudoanalüüsi postitades pinget üles kruvib.

Meil on ligi 800 inimese tulevikulootusi esindav rahvasaadik, kellele samuti meeldib asjaoludest oma versiooni esitada ja süüdistusi paremale-vasakule loopida; tühja neist faktidest. Tal ei jagu jaksu veepudelit avada, küll aga jagub lõvisust oma töökoha ees politseiga kummis rinnul tüli norida. Teades, et šõu väärtus valimistulemustele on märgatav ning isiklik risk on 0. (Tõsi, esinemisärevusest võivad käed vahetevahel niisked olla küll.)