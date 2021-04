Brasiilia palub naistel koroona uue tüve tõttu võimaluse korral rasedus edasi lükata 

"Võimaluse korral soovitame lükata naistel rasedus mõnevõrra paremale ajale, et neil oleks rahulikum rasedusperiood," ütles Brasiilia tervishoiuministeeriumi sekretär Raphael Camara. "Me ei saa seda muidugi öelda 42aastasele ja 43aastasele, kuid noorel naisel on kõige parem natuke oodata," sõnas ta.