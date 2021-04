26aastase Kareli otsingutel tulid appi droonid ja kopter

Samuti suhtlesid politseinikud Elroni, Lux Expressi ja TS Laevadega, ent ühegi transpordivahendi peale mees teadaolevalt ei läinud. Lääne prefektuuri kolleegid aitasid Karelit otsida ka tema lähedaste ja tuttavate juurest Saaremaalt, kuid mehest ei olnud keegi midagi kuulnud. Lõuna prefektuuri kolleegid abistasid ka Lõuna-Eestist tulnud vihjete kontrollimisel. Viimased andmed osutavad kõik sellele, et Karel võib viibida Turbas, kus otsingud käivitati juba laupäeval, 17. aprillil. Ala on suur ja otsingud jätkuvad.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või võtta Karelil endal ühendust mõne oma lähedasega ja anda märku, et temaga on kõik hästi.