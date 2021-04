Kohus saatis naisele noa kõhtu visanud mehe vangi 

Süüdistuse järgi avas Sander mullu 30. detsembril kööginoaga lukustatud pesuruumi ukse, kus viibis kannatanu, misjärel viskas noa tema suunas selliselt, et nuga tabas ohvrit kõhtu, kust see lendas edasi vastu kraanikaussi, millest tuli välja emailitükk. Hiljem hoidis Sander kannatanut tugevalt kätest kinni. 1. jaanuari õhtul haaras Sander korduvalt kannatanul tugevalt juustest ja riietest kinni ning sikutas teda. Lisaks on Sander ühe pannud pöörleva tooli keerlema nii, et seal istunud inimene lõi pea vastu krohvitud seina.

Tartu maakohus mõistis Sanderile aasta ja neli kuud vangistust, millest kohesele ärakandmisele kuulus neli kuud, ülejäänud on tingimisi.