Tuttava maha lasknud eksjahimees läheb kümneks aastaks vangi 

SÜNDMUSPAIK: Surmav lask sooritati hoovis paistva auto juures. Foto: Aldo Luud

Surnukeha leidis kaksikvendadele üle mitme aasta külla läinud Pärnumaal elav tädi. Kella kuue ajal õhtul oma pojaga hoovi sisenenud 80aastane vanadaam märkas, et hoovis seisvate autode juures on väike laud mahla ja kangemate jookidega ning selle kõrval lebab selili mees. Theo, istus samal ajal kaubikus, kaheraudne tema kõrvalistmel. Rihot sugulased ei märganud. Theo andis tädipojale tervituseks käe ning mõmises arupärimise peale. Selleks ajaks oli sugulastel selge, et tuleb helistada numbril 112. Surnukeha oli juba külm.

Kohus nõustus kaitsja seisukohaga selles, et kriminaalasjas puudusid tõendid, mis viitaksid Theo ja Riho Varblase ning kannatanu vahelisele tülile või konfliktile, kuid see ei välista tahtlust. Kohus leidis, et lasu sooritamise ajal ei olnud võimalik, et Theo ei näinud kannatanut. Süüdistatav väitis nimelt, et soovis lasku sooritada hanede suunas. Eksperdi hinnangul oli tegu lähilasuga – lask sooritati mitte kaugemalt kui viis sentimeetrit.