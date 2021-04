Politsei palub abi Tapal kadunuks jäänud 32aastase Toomase leidmisel 

Toomas pidi 9. aprilli hommikul sõitma bussiga Rakveresse, ei ole teada, kas ta seda tegi, samuti ei ole temaga lähedastel hiljem õnnestunud kontakti saada. Noormehe telefon on välja lülitatud. Teada on, et noormees ei ole varasemalt nii pikaks ajaks kodust lahkunud.