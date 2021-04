„KLATŠIMINUTID“ | Miks taas üks andekas noor inimene Eestimaa tolmu tossudelt pühkis? 

"Mul on lihtsam Soomes elada, võin olla seal mina ise," räägib noor ajakirjandustudeng ja suunamudija Sten Talivee (22), kes selle aasta alguses Eestimaa tolmu oma tossudelt pühkis.

Miks Sten Eestist lahkus ja millised on tema tulevikuplaanid, seda vaata videost!

Sten on või õigemini oli noor Eestis elav mees, kes julgeb esitada küsimusi otse ja keerutamata. Sama otse ja kiirelt tulistab ta ka vastuseid. Ta on noormees, keda paneb imestama meie väikeses konnatiigis toimuv silmakirjatsemine, kus kõva häälega rääkimine on tabu, aga näpuga näitamine ja seljataga klatšimine okei.