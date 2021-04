HÜVASTI, AFGANISTAN! President Biden lõpetab ameeriklaste „igavese sõja” 

“Mitte kunagi ei olnud meil kavatsust, et sõda Afganistanis mitmeid põlvkondi, kestaks,” kõneles Biden oma otsust selgitades. Terroristid ründasid Ameerikat ning ameeriklased said ka oma kättemaksu, Osama bin Laden on surnud, äärmusrühmitus al-Qaeda kahvatu vari oma kunagisest vägevusest, esialgne välkrünnak on aga muutunud pikimaks sõjaks Ühendriikide ajaloos (kriitikud kutsuvad seda „igaveseks sõjaks”). Mida veel on ameeriklastel otsida sellest üle kahe tuhande võitleja elu nõudnud hädaorust? Praeguses konfliktis on Afganistanis elu jätnud ka üheksa Eesti kaitseväelast, viga saanud 102.