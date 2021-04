Juhtkiri | Teise doosi ootel 

Segadust inimeste peades suurendavad ka riigi enda vastuolulised sammud, sest kuigi ametlikult on AZ tunnistatud sobivaks just vanemaealistele, korraldab Ida-Tallinna Keskhaigla nädalavahetusel 60+ isikute süstimist hoopis Pfizeriga peibutades. Nii jäävad nooremad neile sobilikust Pfizerist ilma ja ka AZ jääb riigi poolt määratud sihtotstarbeliselt kasutamata. Antireklaami tipuks jääb muidugi Jüri Ratase ebariigimehelik loobumine AZ vaktsiinist. Need näited kinnitavad, et kuigi ametlikult vaktsiini endale valida ei saa, siis tegelikult ikkagi saab.

Enamik esimese doosi saanud õpetajaist, päästjaist ja politseinikest on küll alla 60aastased, kuid teisest doosist loobumine ei tundu vähemalt praeguste teadmiste juures kuigi mõistlik. Mõttekas on saada teise doosiga vaktsineerimist lõpuni viies maksimaalne kaitse – kui oled usaldanud saada esimese süsti, siis sama tootja teise süsti saamine ei tohiks ületamatuid vastuolusid enam tekitada, seda enam, et teise doosi puhul on kõrvalmõjude võimalus oluliselt madalam nagu rõhutab ka sotsiaalministeerium.