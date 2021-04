Tartu Ülikool tõstab juulist ühiselamutes üüri, koroonapandeemia tõttu töö kaotanud üliõpilased on otsuses pettunud 

Tartu Üliõpilasküla esindaja Liina Kuusik selgitab, et nii Tartus kui Viljandis tõstetakse hindasid. Viimane hinnatõus jääb aastasse 2017. Kuusiku sõnul jäävad hinnad siiski keskmisele üürituru hinnale siiski alla.

"Aastate jooksul on üüriturg märkimismäärselt muutunud. Kogu majutussektor on koroonaviiruse tõttu saanud suure löögi. Samuti on kinnisvara haldus- ja korrashoiukulud alates viimasest hinnamuudatusest kasvanud. Meie soov on pakkuda üliõpilastele paremaid tingimusi, mistõttu on hinnatõus vältimatu," lausub ta.

Ülikooli üliõpilasesinduse esimees Karl Lembit Laane on otsuses pettunud. Laane sõnul töötavad üliõpilased kooli kõrvalt tihti teenindussektoris, mis on kriisis valusalt pihta saanud, seetõttu on paljude majanduslik seisukord täbar. Laane viitab ka sellele, et 15-24aastaste töötusmäär on viimase aastaga tõusnud kaks korda.

Laane sõnul paluti hinnatõusu aasta võrra edasi lükata, kuni olukord on majanduse osas stabiliseerunud ja tudengid jalad alla saanud. “Teised ettepanekud olid ka, et ülikool võiks vähendada renti, mida võtab MTÜ Üliõpilaskülast. Või, et võiks ennistada liikmemaksu: ehk vähendada raha, mida nad üliõpilaskülalt välja võtavad, või siis ise oma panust suurendada. Kumbagi varianti ülikool võimalikuks ei pidanud,” nendib ta.